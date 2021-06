Flinke file op de A2 richting Eindhoven na ongeluk met meerdere auto's

Op de snelweg A2 richting Eindhoven is donderdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Het zorgde voor ruim een uur vertraging rond halftien, zo meldde Rijkswaterstaat.

Het ongeval gebeurde rond negen uur tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook was dicht, maar werd rond tien uur weer vrijgegeven. Daarna losten de verkeersproblemen zich weer snel op.

Verkeer moest omrijden via de parallelbaan, de randweg N2. Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Zover bekend is niemand gewond geraakt.