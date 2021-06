Joyrider (16) opgepakt op de A58 bij Wouw

De politie heeft woensdagavond een 16-jarige jongen opgepakt, die in een gestolen auto op de A58 bij Wouw reed. Dat meldt de politie donderdag. De jonge joyrider uit Roosendaal zit nog vast.

De jongen werd woensdagavond rond vijf over negen in de kraag gevat. Hij zou de auto eerder in het Zeeuwe Oost-Souburg hebben meegenomen.