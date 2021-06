Willy maakt zich zorgen om haar vermiste vader: ‘Relatie was net hersteld'

De vermiste Anton 'Jan' Egas (foto: Politie). vergroot

De dochter van de vermiste Jan Egas (79) uit Giessen maakt zich ernstig zorgen over haar vader. De meeste mensen kennen hem bij zijn roepnaam Anton. Hij wordt nu al een week vermist.

De 56-jarige Willy had 22 jaar lang geen contact met haar vader, maar was dolblij dat de relatie onlangs volledig hersteld was. “Ik heb hem vorige week zaterdag nog gezien. Hij en zijn vrouw hebben gezellig meegegeten. Hij is een lieve, oudere man geworden. Hij verlangde weer naar contact met zijn kleindochter voordat hij ‘zijn hoofd neerlegde’, zoals hij dat zelf zei. Hij zat in een dolgelukkige periode”, vertelt ze.

"Zijn suiker is veel te hoog en hij is hartpatiënt."

Ze is daarom heel erg verbaasd dat hij al een week vermist is. Hij heeft volgens Willy alleen zijn borduurwerk en wat medicijnen meegenomen. “Dat is toch heel vreemd. Er is geen aanleiding voor dat hij de benen zou nemen”, zegt ze. “Alles was goed vorige week, hij genoot en glunderde.”

Anton heeft aangepaste schoenen omdat hij een deel van zijn voet mist als gevolg van diabetes. “Zijn bloedsuikergehalte is veel te hoog en hij is hartpatiënt dus zijn vermissing is echt zorgelijk.”

Volgens Willy heeft haar vader een sterk karakter. Jan (79) is voor het laatst gezien in Giessen en vertrok mogelijk richting Dongen in een zwarte Volkswagen Polo met kenteken XB-169-N. Hij droeg aangepaste grote bruine schoenen met witte zolen. Ook had hij een lichte zandkleurige broek aan, een zwart shirt, een lichtgele blouse en een blauw met groen en grijs colbertje. Hij is 1,85 meter lang en heeft bruine ogen.

