Operatie Alfa: Martien R. is 'kwade genius en gewetenloos'

Martien R. uit Oss was de grote baas van een misdaadorganisatie die gevormd werd door vooral familieleden. Drie generaties hielden zich bezig met drugs, wapens en witwassen. Dreigen met geweld was normaal. Dat was kortweg het verhaal dat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag vertelde voor de rechtbank in Den Bosch in de zaak rond Operatie Alfa. Een weerwoord van de verdachten ontbrak, want die bleven in hun cel of thuis.

Martien R. (50), uit Oss. Alias De Kale, alias Mazzel. 'De baas', hoorde de politie medeverdachten ook vaak zeggen. "Hij was de onbetwiste leider, zette de lijnen uit, bepaalde wat er gebeurde, wie mee mocht doen en wat ze mochten doen. Hij is de kwade genius", stelde het OM.

Sociale relaties vormen smeermiddel

Martiens zoon Anton 'was hard bezig in de voetsporen van zijn vader te treden', volgens het OM. De rechterhand van Martien was Arnold M., partner van een nicht van de familie. Vooraanstaande leden waren Martien zijn oudere broer Tinus en zijn zoon Toon, die een tijd voortvluchtig was. En prominent ook: Martien zijn broer Toon die samen met zijn partner Bea het zwarte geld beheerde.

Het OM noemt het opvallend dat er drie generaties van de familie betrokken zijn. "De sociale relaties vormen het smeermiddel." Drie van de in totaal vijftien verdachten hebben geen familieband met R.

Verborgen ruimtes

Er was geen echte taakverdeling, maar er waren wel specialisaties. De ene deed vuurwapens, de ander drugslabs. De leden hadden vaak overleg op het kamp en runden opslagplaatsen. Misdrijven schermden ze af met beveiligingscamera's en verborgen ruimtes op het kamp en in auto's. En cryptotelefoons. In een van de afgeluisterde gesprekken hoorde de politie Martien klagen over de 25.000 euro aan abonnementen die hij in korte tijd moest ophoesten.

De bende was actief van 20 maart 2018 tot 21 november 2019, toen de invallen van Operatie Alfa begonnen.

Garnalen

"We hebben zo veel informatie over strafbare feiten dat we moesten kiezen", zei de officier van justitie. "Sommige feiten die zijn gepleegd, haalden de dagvaarding niet. Het was simpelweg te veel."

Er volgden een paar voorbeelden, zoals de mislukte diefstal van een zeecontainer met 26.000 kilo garnalen en de bevoorrading van een Limburgs drugslab. Ook ontdekte de politie dat Martien R. vertrouwelijke politie-informatie had over lopende onderzoeken. "Ik had mezelf na laten trekken", zegt Martien R. in een afgeluisterd gesprek. Volgens het OM zegt dit iets over zijn macht in de bovenwereld.

'Vogeltjes steek ik ook in de fik'

Aandacht was er ook voor het dreigen met geweld, dat de verborgen microfoons opvingen van diverse verdachten. Benen 'kappen' tot onder de knie, 'stroom erop', een chalet in brand steken, 'de vogeltjes steek ik ook in de fik'. In allerlei variaties kwam dat langs.

Martien R. die tegen neef Toon zegt: "Dan neem je een pistool en schiet je die man dood". Als iemand de verdachten in juni berooft ('ript') zinnen ze op wraak. "Ik blaas heel dat kankerhuis op", zegt Martien R. "Wij zijn de kwaaiste groep van Nederland. Als er wat gebeurt he, ze vrezen ons allemaal", hoorde de politie verdachte Frank L. verzuchten in een afgeluisterd gesprek.

Alle dreigementen leken normaal en hadden als doel: 'afpersing, wraak, het aanjagen van angst met beklemmende gewetenloosheid', zei het OM.

Hoe de verdachten denken over de beschuldigingen van het OM is onduidelijk. Ze blijven al weken weg en daarom waren de woorden ook donderdag gericht aan een lege zaal. Alleen Anjo R. luisterde mee. In het algemeen ontkennen de verdachten de misdrijven. Op 1 juli komen de strafeisen, begin september volgt de uitspraak.

