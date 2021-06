Zwemverbod voor Beekse Bergen na grote brand

De brand gezien vanaf een strandje (Beeld: Giselle). vergroot

In de Beekse Bergen mag op sommige strandjes niet meer worden gezwommen. Het besluit volgt op de enorme brand in het park een dag eerder. Er zijn verbrandingsresten gevonden in de zwemzones. Voor andere plekken rond het Victoriameer geldt een negatief zwemadvies. Het is daar niet verboden om te zwemmen, maar het wordt wel afgeraden.

Het gebouw waar de brand woedde, grenst aan de zwemplas met meerdere zwemzones. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) tijdens een inspectie van de zwemplas verbrandingsresten gevonden. Er wordt nog onderzocht welke ongewenste stoffen nog meer in het water terecht zijn gekomen.

Er is een enorme hoeveelheid bluswater gebruikt om de brand te bestrijden. Met dit bluswater zijn zichtbare en onzichtbare stoffen aan de zuidkant van de plas in het water terechtgekomen. Door de stroming in de zwemplas zou de verontreiniging ook in de zwemzone bij Speelland terecht kunnen komen.

Verbod

Het verbod en negatief zwemadvies worden pas ingetrokken als de waterkwaliteit aantoonbaar is verbeterd.

De brand woedde aan de zuidoostkant in het gebouw met het zwemparadijs. (Afbeelding: Google Maps) vergroot

Beelden van de brand van woensdag:

Wachten op privacy instellingen...

