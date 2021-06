Bekijk hier de enorme ravage na de brand bij vakantiepark Beekse Bergen

Wachten op privacy instellingen... Smeulende resten zijn het enige wat nog over is van het hoofdgebouw van de Beekse Bergen (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ravage bij Safaripark Beekse Bergen na brand

Er is niets meer over van het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Woensdagochtend brak er een grote brand uit. Het restaurant, de snackbar, de supermarkt en het zwembad zijn verloren gegaan. Op beelden zijn de smeulende resten van het onlangs gerenoveerde gebouw te zien.

De brand brak rond negen uur woensdagochtend uit. Tegen vier uur 's middags stopte de brandweer met nablussen. Een graafmachine trekt de overblijfselen van het gebouw uit elkaar.

De brand ontstond in het restaurant, volgens de veiligheidsregio door een gaslek in de hoofdleiding. Al snel nadat het vuur om zich heen sloeg werd duidelijk dat het pand niet meer te redden was. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden.

Geen slachtoffers

Er zijn geen slachtoffers gevallen. Ook was het niet nodig om gasten van het Safaripark, het naastgelegen Speelland of de camping te evacueren. De wind waaide de rook in de richting van het achtergelegen meer.

Wel hebben sommige campinggasten die dicht bij het restaurant staan met hun tent of caravan woensdagmiddag nog geen elektriciteit of gas. Dat wordt zo snel mogelijk opgelost.

