Hoofdgebouw vakantiepark Beekse Bergen niet meer te redden door grote brand

Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen is door de grote brand niet meer te redden. Dat meldt de Veiligheidsregio. De opslag met gevaarlijke stoffen, die in het gebouw zit, is veilig.

Het vuur brak woensdagochtend rond negen uur uit in restaurant Kaapstad, dat in het hoofdgebouw zit. Al snel sloegen de vlammen over naar het hele gebouw. Het is een flink gebouw met een oppervlakte van 80 bij 50 meter.

"We hebben besloten niet te gaan blussen om daarmee gevaar voor de omgeving te voorkomen", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We laten het uitbranden. Daarna kunnen we het afblussen."

Vakantiepark niet ontruimd

Het vakantiepark werd niet ontruimd. De wind stond namelijk niet richting de huisjes, maar richting het buitengebied. De brand was niet op het terrein van het Safaripark, maar op het vakantiepark dat een eind verderop ligt. Het vuur leverde dan ook geen gevaar op voor dieren. Het safaripark is gewoon open. Speelland gaat vanaf twaalf uur open.

In het gebouw zit naast een restaurant ook een zwembad. Een zwembad slaat chloor- en zwavelzuur op. Dat zijn zwaar giftige en bijtende stoffen. Volgens de brandweer is er geen gevaar dat deze bij de brand worden betrokken. Het vuur breidt zich ook niet meer uit. Rond twaalf uur werd het sein 'brand meester' afgegeven.

Niemand is gewond geraakt en niemand was in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. De brandweer adviseerde omstanders om uit de rook te blijven. Er kwamen meldingen van stankoverlast uit Goirle en Moergestel.

Zwarte vlokken

De brandweer meldde bovendien dat er zwarte vlokken naar beneden kwamen, maar dat is geen reden tot zorg. "Dat is gewoon bouwmateriaal, geen gevaarlijke stoffen. Dus daar hoeven burgers zich geen zorgen om te maken. Het is geen asbest", benadrukt hij.

Zeker 40 tot 50 brandweerlieden waren bij de brand. De brandweer heeft onder andere drie gewone brandweervoertuigen, een extra watertransport en een hoogwerker ingezet.

