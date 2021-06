Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Explosies bij enorme brand Beekse Bergen, bekijk hier de foto's

Na een gaslek is woensdagochtend een grote brand uitgebroken in het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen. Er zijn explosies te horen en de rook is in de wijde omtrek te zien. Bekijk hieronder foto's en video's van de brand.

Foto: SQ Vision vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Renske van Puijenbroek vergroot

Foto: Mark Stafleu vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Rook is vanaf de A58 te zien (foto: Rick Leenes). vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Bart van Hoof vergroot

De brand is vanaf de Ringbaan Zuid in Tilburg goed te zien (foto: Stefan Mathijsen). vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

