Kijk terug: live-beelden van de grote brand in de Beekse Bergen

Foto: Noël van Hooft vergroot

Het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen is door de grote brand woensdagochtend compleet in de as gelegd. Het restaurant en zwembad in het gebouw zijn verwoest door de vlammen. De rook was in de verre omgeving te zien.

Kijk hieronder naar samenvatting van de uitzending over de brand:

Wachten op privacy instellingen...

Hieronder zie je de complete uitzending:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.