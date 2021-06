Directeur: Beekse Bergen draait binnen 2 dagen weer op volle toeren

Dirk Lips (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Heel verdrietig", dat zegt Dirk Lips, de directeur van Libéma waar Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek onder valt. In het park brak woensdagochtend een grote brand uit. Het hoofdgebouw kan als verloren worden beschouwd. Een crisisteam moet zorgen voor tijdelijke voorzieningen zodat in de Beekse Bergen alles gewoon door kan gaan.

"Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen", zegt Lips. "Het is een hele trieste materiële schade, maar er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. Dat is voor ons het belangrijkste."

Het vuur brak woensdagochtend rond negen uur uit in restaurant Kaapstad, dat in het hoofdgebouw zit. Al snel sloegen de vlammen over naar het hele gebouw. Een aantal medewerkers was aanwezig in het pand toen te brand uitbrak. Zij hebben zichzelf snel in veiligheid kunnen brengen en hebben alles afgezet.

De brand is niet op het terrein van het Safaripark, maar op het vakantiepark dat een eind verderop ligt. Het vuur levert dan ook geen gevaar op voor dieren.

"Onze dierenverzorgsters zijn onmiddellijk naar de dieren gegaan."

"Onze dierenverzorgsters zijn onmiddellijk naar de dieren gegaan toen de brand uitbrak", zegt Lips. Volgens de directeur zijn een aantal dieren uit voorzorg naar binnen gehaald, bijvoorbeeld de mensapen. "Maar dieren raken over het algemeen niet in de stress van rook."

Op dit moment wordt door Libéma een crisisteam ingericht. Het park wil zo snel mogelijk tijdelijke voorzieningen maken voor de gasten, bijvoorbeeld mobiele horeca en een plek waar kinderen kunnen spelen.

"Iedereen wil helpen."

"Ik ben platgebeld door leveranciers", zegt Lips dankbaar. "Ze zeggen: 'Wat jullie ook nodig hebben, laat het ons weten'. Ook gasten hebben hulp aangeboden. Het is echt hartverwarmend dat we zo veel steun krijgen. Iedereen wil helpen."

Beelden van de brand:

