Vrouw overleden nadat ze door haar man werd mishandeld in Breda (archieffoto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De 65-jarige vrouw die zondagnacht zwaargewond werd gevonden in Breda is overleden. Dit laat de politie donderdag weten. Ze is slachtoffer geworden van huiselijk geweld.

De politie vond de vrouw na een melding van een heftige ruzie in haar appartement aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vught. Haar man van 65 is aangehouden en zit nog altijd vast. Hij wordt verdacht van doodslag.

Nadat ze het slachtoffer vonden, begonnen agenten meteen met reanimeren. Medewerkers van de ambulance en de traumahelikopter die naar Breda kwamen, namen dit later over. Uiteindelijk werd de vrouw onder beademing naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is later dus overleden.

