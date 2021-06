Wachten op privacy instellingen... Spelen tussen de koeien op boerderij Krakenburg Volgende Vorige vergroot 1/2 Kinderen spelen tussen de koeien op het agrarisch kinderdagverblijf

Op agrarisch kinderdagverblijf Krakenburg in Nuenen voeren de kinderen de koeien en de kippen en spelen ze met de puppy's. Ze zijn vaak buiten en kunnen er naar hartenlust spelen. Riene Huijbers (32) verruilde een goede baan bij landbouworganisatie ZLTO voor een leven als zelfstandige op de boerderij waar ze is geboren en getogen.

De boerderij met intensieve veeteelt overnemen van haar ouders, daar voelde Riene niets voor. Maar ze wilde wel iets in de agrarische sector blijven doen. Anderhalf jaar geleden waagde ze de sprong in het diepe. "Kinderopvang op een echte boerderij op het platteland, in een groene omgeving met heel veel natuur om ons heen", zo omschrijft Riene haar agrarische kinderboerderij.

"Wij leven zoveel mogelijk in het moment."

Het grote verschil met andere kinderdagverblijven is dat er van dag tot dag gekeken wordt wat de kinderen gaan doen. "Wij leven zoveel mogelijk in het moment en met het seizoen en daarom werken we met seizoensthema's. Wij kijken bijvoorbeeld: is het vandaag mooi weer of zijn er misschien suikerbieten gerooid? En dan gaan we daar eens naar kijken en iets mee doen."

In de koeienstal rennen de kleintjes enthousiast naar de koeien, om ze te voeren. "Dit hadden we veel eerder moeten doen", zegt moeder Dorien. Haar dochtertje Saar van drie was eerst altijd bang voor dieren. Laatst vroeg ze of ze een hond mag aaien en ze staat nu voorop om de koeien eten te geven.

"Wij proberen kinderen hier een echt thuisgevoel te geven."

"Het is elke dag echt genieten hier", zegt Riene: "Pas moest een kindje keihard huilen toen papa haar kwam ophalen", zegt ze lachend. "Wij proberen kinderen hier een echt thuisgevoel te geven, want het belangrijkste is dat ze zich hier helemaal thuis voelen bij ons".

Naast het kinderdagverblijf is er bij boerderij Krakenburg ook dagbesteding voor jongeren en volwassenen met problemen, bijvoorbeeld autisme. Maar ook fietsers kunnen even een stop maken voor een kopje koffie met appelgebak of een pilsje. Want daarvoor is er het buitenterras, dat op zonnige weekenden als snel vol zit.

