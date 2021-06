Penthouse in Veghel toch niet verkocht in bitcoins: 'De koper haakte af'

Een fraai optrekje voor 21 bitcoins (afbeelding: Van de Laar Makelaardij). vergroot

Een penthouse aan de Markt in Veghel zou het eerste huis in Nederland worden dat in bitcoins van de hand zou gaan. Maar de verkoop, die eind april nog in kannen en kruiken leek, gaat toch niet door. Het penthouse wordt nu verhuurd. "De waarde van de cryptomunt is inmiddels zover gedaald, dat die verkoop nu niet interessant is", zegt Bart Greijmans van Van de Laar Makelaardij in Veghel.

De koers van de bitcoin schommelt enorm op handelsplatforms wereldwijd. De vraagprijs voor het 214 vierkante meter grote penthouse bedroeg zo'n miljoen euro. Eind april hadden 21 bitcoins hiervoor volstaan. Maar de afgelopen weken daalde de koers van de cryptomunt flink. "Nu staat hij geloof ik op 33.000 euro. Nu zouden die 21 bitcoins er dus zo'n 35 moeten zijn. Dat was voor die koper gewoon niet interessant."

Voor de makelaar werd het de afgelopen tijd steeds lastiger om in contact komen met de geïnteresseerde, hield hij er al rekening mee dat de verkoop in bitcoins waarschijnlijk niet zou doorgaan. "Maar het penthouse was ook te huur en daar hadden we wel een kandidaat voor."

Onontgonnen gebied

Van de Laar makelaardij had veel tijd en energie gestoken in de verkoop van het penthouse in bitcoins. Dit was nodig omdat het verkopen van een huis via cryptomunten nu nog een onontgonnen gebied is.

"Normaal gesproken is bijvoorbeeld een notaris gewend om in euro's over te dragen. Als dit in bitcoins gebeurt, is dit ook voor de notaris wennen", legde de makelaar al eerder uit. "En je moet met advocaten zorgen dat alles goed op papier staat, voor zowel de verkoper als de koper. Hiervoor bestaan geen voorbeelden, dus is altijd even goed opletten."

'Nog een keer proberen'

Dat de verkoop in bitcoins uiteindelijk niet door is gegaan, is dan ook een teleurstelling voor het Veghelse makelaarskantoor. Toch houden makelaars er rekening mee dat huizenverkoop via bitcoins in de toekomst wel gaat plaatsvinden. "Dit is niet het verhaal geworden waarop we gehoopt hadden", knikt Bart. "Maar we kunnen het te zijner tijd nog een keer proberen.'

Zo ziet het appartement eruit:

