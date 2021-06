Verkoudheidsvirus zorgt voor piek op kinderafdeling van Bravis ziekenhuis

Drukte op de kinderafdeling van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Deze week zijn er veel jonge kinderen opgenomen met luchtweginfecties door een verkoudheidsvirus dat normaal alleen in de winter voorkomt. “Wij hebben dit niet eerder gezien”, zegt woordvoerder Jan Willem van Bodegom van het ziekenhuis.

“Alle twintig bedden van de kinderverpleegafdeling waren deze week bezet, dat komt normaal gesproken rond deze tijd niet voor”, zegt Van Bodegom. De patiëntjes die tot nu toe in het ziekenhuis verbleven waren peuters en kleuters. De precieze aantallen heeft hij niet paraat, omdat die per dag verschillend zijn.

Of het bij de jonge kinderen in Bergen op Zoom om het gevaarlijke RS-virus gaat, is niet bekend. Vrijdag werd bekend dat dit virus is uitgebroken in de regio Rotterdam. Vooral zuigelingen kunnen door ontstekingen in de kleine luchtwegen erg ziek worden.