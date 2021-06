Paaspop strikt de winnaar van het Eurovisie Songfestival

Tijdens Paaspop zal de winnaar van het Eurovisie Songfestival te bewonderen zijn. De organisatie laat vrijdag weten dat de Italiaanse rockband Måneskin aan de line-up van de september-editie is toegevoegd.

Het is niet de enige songfestivalwinnaar die op het festival in Schijndel te zien is. Eerder was Duncan Laurence al vastgelegd. De line-up bestaat verder uit onder anderen André Hazes, Anouk, Chef'Special, Danny Vera, Davina Michelle en DI-RECT.