Een goed spontaan gesprek in coronatijd? Mèn-wèl-bèlle regelt het

Tijdens de lockdowns waren spontane ontmoetingen er nauwelijks bij en dat vonden Bregt van Deursen en Lotte van Oudheusden jammer. Het tweetal begon een bijzonder initiatief in Tilburg: het callcenter Mèn-wèl-bèlle zodat er toch goede spontane gesprekken zijn in coronatijd.

"We zaten helemaal in onze eigen bubbels opgesloten en we misten het om een gesprek met een vreemde te voeren", legt Lotte uit. "Gewoon een normaal praatje op straat, in de kroeg of supermarkt bijvoorbeeld." Ze wilden die spontane gesprekjes toch weer stimuleren, maar zonder dat mensen met elkaar fysiek in contact zouden komen. Zo werd het callcenter Mèn-wèl-bèlle geboren.

Alleen waar callcenters normaal zelf bellen, wordt Mèn-wèl-bèlle juist gebeld. Zo kon er al gekletst worden met de nachtburgemeester van de Tilburg, een brandweerman, een wijkagent, een dj en ook de kok van Berlijn Café. "Ik ben nogal een ouwehoer en mijn belminuten zijn elke maand op, dus ik vind dit hartstikke leuk", vertelt kok 'Sjefke' met een lach voor zijn café.

Levensverhaal

Mensen die naar het nummer bellen van Mèn-wèl-bèlle kunnen zelf kiezen met wie ze willen praten en waarover in een heus keuzemenu. De vrijwilligers van het callcenter zaten de eerste editie nog bij elkaar, maar tijdens de tweede belavond verspreid door heel Tilburg achter een laptop. Voor een Tilburgs levensverhaal hoefde alleen maar gebeld te worden met 085-2085744.

En waar de meeste spontante gesprekken vluchtig zijn, kunnen ze soms ook heel diep gaan. "Een van onze callcentermedewerkers had een superfilosofisch gesprek met een jongen die belde. Het ging over de toekomst en hun doelen behalen en dat dit niet ging in deze tijd. Heel bijzonder dat dit ontstond tussen twee vreemden", vertelt Lotte trots. Het bewijst volgens haar het nut van die spontante gesprekjes.

Zenuwen

Inmiddels het Mèn-wèl-bèlle twee belavonden en vele tientallen gesprekken verder. "We waren heel erg zenuwachtig de eerste keer. We vroegen ons echt af of mensen dit wel gingen doen en hierop zaten te wachten?" Dat bleek wel toen nieuwe studenten belden om te vragen wat leuke ontmoetingsplekken in Tilburg waren. "Achteraf zijn ze samen zelfs een biertje gaan drinken."

vergroot

Ook voor de mensen in het 'callcenter' was het spannend. Door Lotte en Bregt zijn hele scripts uitgewerkt voor als een gesprek niet op gang kwam of de zenuwen de overhand kregen. "Maar wat we merkten was dat de vrijwilligers genoeg inspiratie vonden en de gesprekken maar bleven duren tot soms wel uur. Dus het ging uiteindelijk vanzelf."

Verbinden

Het 'omgekeerde callcenter', waarnaar je dus zelf belt, moet vooral mensen en vooral Tilburgers met elkaar in contact brengen. Het callcenter Mèn-wèl-bèlle is onderdeel van Krakers Tilburg. Dit is een programma waarbij jonge Tilburgers theatermakers de kans krijgen om via Theater de Nieuw Vorst creatieve ideeën in de stad uit te voeren.

Hoewel spontane ongemakkelijke gesprekjes die dus toch heel leuk blijken te zijn, inmiddels weer fysiek mogelijk zijn door alle versoepelingen, willen Lotte en Bregt toch doorgaan met Mèn-wèl-bèlle. "Misschien is dit leuk voor op festivals of als nachttelefoon?"

App ons!

