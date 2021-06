Dit is het nieuwe uitshirt van PSV: met een knipoog naar de jaren negentig

PSV heeft vrijdag haar nieuwe uitshirt gepresteerd. De Eindhovenaren spelen in het seizoen 2021/2022 in een paars Puma-shirt met mintgroene en zwarte accenten.

Het ontwerp is gebaseerd op de uittenues van PSV in de seizoenen 1995/1996 en 1996/1997. Metropool Regio Brainport Eindhoven blijft de shirtsponsor. In de kraag van het shirt is de PSV Foundation terug te vinden.