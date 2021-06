Laagvliegend vliegtuig laat Eindhovenaren schrikken: 'Iemand de weg kwijt?'

Een vrachtvliegtuig vloog vrijdagmorgen opeens laag over Eindhoven heen. Het ging om een Azerbeidzjaans vliegtuig dat afweek van de gebruikelijke vliegroute, meldt Vliegbasis Eindhoven. Die heeft de piloot en Silk Way Airlines, de verantwoordelijke vliegmaatschappij, hierop aangesproken.

De Ilyushin Il-76 vertrok rond halfnegen van Vliegbasis Eindhoven, het militaire gedeelte van Eindhoven Airport, naar het Duitse Leipzig. Na vertrek is een bocht te vroeg ingezet en vloog het vliegtuig over het noorden van Eindhoven. Om geen extra vliegbewegingen te maken is besloten de bocht niet af te breken.