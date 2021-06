Feestcafé De Prins kan slingers weer ophangen: 'Wordt ouderwets gezellig'

Rick Broers, eigenaar van feestcafé De Prins in Tilburg (Foto: Imke van de Laar). vergroot

En óf hij blij is met de aanstaande versoepelingen van de coronamaatregelen. Eigenaar Rick Broers van feestcafé De Prins in Tilburg hoopte voor de persconferentie nog op 'een eerste stap naar een heropening', maar het werd een algehele opening. Tot ieders verrassing. In het feestcafé hangt dan ook na afloop een juichstemming. "Dit is fantastisch en super. Niet alleen voor ons maar voor de hele branche."

Corné Verschuren & Imke van de Laar Geschreven door

Voor de persconferentie was de sfeer in het café nog enigszins bedrukt, maar die stemming is na afloop 180 graden omgeslagen. Er kan en mag weer tot in de kleine uurtjes worden gefeest, mits bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien. "Ik heb vol verbazing zitten kijken naar de persconferentie. Dit had ik niet durven dromen. We mogen eindelijk weer. Zonder rekening te houden met de anderhalve meter bij elkaar om de nek hangen en feestvieren", zegt een dolblije Rick.

Rick Broers kijkt gespannen naar de persconferentie (Foto: Imke van de Laar). vergroot

Het loslaten van een aantal coronamaatregelen is goed nieuws voor de kroegen en discotheken. "Een grote groep die vaak wordt vergeten. Op tv zie je vaak de terrassen en de eetcafés, maar deze groep zit van het begin stil. Super dat we meer aan de gang mogen."

Vanaf zondag 26 juni is het ook weer mogelijk om bijvoorbeeld voetbal op een groot scherm te kijken. "Dat wordt ouderwets gezellig. Als de sportieve resultaten dan ook nog mee zitten, dan maken we er een mooi Oranjefeest van."

Feestcafé De Prins (Foto: Imke van de Laar). vergroot

Kijk hier naar de samenvatting van de persconferentie:

