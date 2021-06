Nieuwe versoepelingen aangekondigd, dit gaat er veranderen

Vanaf volgende week zaterdag gaat het land weer iets verder van slot. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge kondigden vrijdagavond opnieuw versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Volgende week zaterdag 26 juni gaan ze in. Hier lees je wat er precies verandert.

Geen maximum meer in thuisbezoeken en groepen buiten

Mensen mogen weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Wel geldt nog altijd dat er anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen.