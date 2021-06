Half miljoen Brabanders zijn nu volledig gevaccineerd door de GGD

De XL-vaccinatiestraat in de evenementenhal van Breepark in Breda (archieffoto: GGD West-Brabant). vergroot

Een half miljoen Brabanders is volledig gevaccineerd door de GGD. Uit een analyse door Omroep Brabant blijkt dat de teller eind vorige week op 480.248 mensen stond. Bij het huidige recordtempo van prikken betekent dat dat het half miljoen deze week gepasseerd is.

Het aantal prikken dat deze week is gezet, wordt pas volgende week bekendgemaakt. Bovendien gaat het bij deze cijfers alleen om prikken die door de drie GGD's zijn gezet. Cijfers van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen zijn in dit getal niet meegenomen. In werkelijkheid ligt het aantal volledig gevaccineerden dus nog hoger.

Bekijk in de grafiek hoeveel mensen in jouw regio volledig zijn geprikt, of hier in volledig scherm.

Meer prikken

Het aantal prikken dat de GGD's zetten, neemt wekelijks nog altijd toe. Op 6 januari werd in Veghel de eerste prik gezet. Kort daarna werden duizenden prikken per week gezet, nu gaat het om bijna tweehonderdduizend Brabantse prikken per week.

Bekijk in de grafiek hoeveel mensen in jouw regio wekelijks een spuit krijgen, of hier in volledig scherm.

Pas twee weken na de laatste prik ben je afhankelijk van het vaccin voor 60 tot 90 procent beschermd. In september zou iedereen zijn laatste prik gehad moeten hebben, zo zei demissionair minister Hugo de Jonge eerder. Mensen die geboren zijn in 2001 en 2002 zijn vrijdag aan de beurt voor het maken van een prikafspraak.

Bereidheid

Het overgrote deel van de Brabanders is van plan zich te laten vaccineren. Uit onderzoek van de GGD in mei bleek dat negen op de tien een prik wil. Een andere enquête van de provincie die maand liet eerder zien dat ongeveer acht op de tien Brabanders voor een spuit gaat.

Het vaccineren is ook al weken terug te zien in de besmettingscijfers. Het aantal positieve coronatesten in onze provincie was deze week 46 procent lager dan vorige week, zo bleek dinsdag uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen week werden 1367 coronabesmettingen in Brabant gemeld. Vorige week waren dat er nog 2520.

Bekijk in de grafiek het verloop van het aantal besmettingen sinds de uitbraak, of hier in volledig scherm.

Vanavond is er overigens weer een persconferentie over de stand van zaken met het vaccineren en de coronamaatregelen. De persconferentie is vanaf 19.00 uur live te volgen via de site, app en televisie bij Omroep Brabant.

