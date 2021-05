Laatste priklocatie gaat open: GGD's streven naar 266.500 prikken per week

(archieffoto: Noël van Hooft) vergroot

De GGD’s in onze provincie schalen de coronavaccinatie verder op. De laatste Brabantse priklocatie gaat donderdagochtend open in Roosendaal. In totaal wordt vanaf nu op zestien plekken geprikt. Op het hoogtepunt kunnen later maximaal 266.500 Brabantse prikken per week worden gezet. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant.

“Het gaat nu heel hard”, vertelt woordvoerder Linda Vlamings van de GGD West-Brabant. Eerder was de levering van vaccins altijd de achilleshiel, maar ‘die komen nu goed door’. Woensdag opende een nieuwe priklocatie in Almkerk. Een dag later is Roosendaal aan de beurt, de laatste van onze provincie dus.

Hogere capaciteit

De GGD's werken toe naar een hogere capaciteit:

GGD Hart voor Brabant: 115.500 vaccinaties per week.

GGD West-Brabant: 81.000 vaccinaties per week.

GGD Brabant-Zuidoost: 70.000 vaccinaties per week.

Wanneer die aantallen precies gehaald worden, hangt vooral af van het aantal vaccins dat geleverd wordt. Zo zette de GGZ Brabant-Zuidoost afgelopen week nog 32.000 prikken. Hart voor Brabant heeft volgende week 52.250 prikken op de planning. Bovendien hoeft natuurlijk niet alle capaciteit altijd ingezet te worden.

Bekijk hier welke GGD-locatie bij jou in de buurt zit. Klik op een locatie voor meer info, zoals het maximaal aantal prikken. Of bekijk het kaartje in volledig scherm.

Grote verschillen

Tussen de GGD’s zijn grote verschillen te zien. Zo heeft Hart voor Brabant maar liefst acht, vooral kleine priklocaties. West zit ertussenin met 6 locaties, waarvan één extra grote.

En zo zijn er 'slechts' twee locaties in Brabant-Zuidoost, maar dit zijn wel heel grote. "XL-vaccinatielocaties leveren logistiek gezien grote voordelen op: we kunnen verschillende vaccins per locatie geven, personeel efficiënt inzetten en het vaccinatieproces efficiënt inrichten", zegt Gonny van Loon, programmamanager COVID-19 bij GGD Brabant-Zuidoost.

De zestien locaties kunnen nog verder opschalen. “Nog niet alle prikstraten zijn overal open”, vertelt Vlamings. “Bovendien kunnen de vaccinatielocaties hun openingstijden nog verruimen.”

'Drie keer zo snel'

Ook is een manier bedacht om sneller te kunnen prikken. De administratie wordt dan losgekoppeld van de prikker. Daardoor hoeven prikkers niet te wachten en kunnen ze constant doorprikken. Ook wordt daarbij de administratiecapaciteit verhoogd. Daardoor zou één prikker niet 20 maar 60 vaccinaties per uur kunnen zetten. Dit gebeurt onder andere al op het Breepark in Breda, in Bosschenhoofd, Helmond en Eindhoven.

Het moeilijkst blijft misschien wel het vinden van personeel. “Vooral coördinerend artsen zijn schaars, dat is overal zo.” Voor de pandemie werkten er 350 mensen bij de GGD in West-Brabant. De duizend is inmiddels al ruim gepasseerd. Eind vorige maand werd duidelijk dat er nog eens 700 mensen worden opgeleid in West-Brabant.

Wanneer ben ik?

Begin juli kunnen alle Nederlanders die een vaccin willen, minstens één keer geprikt zijn tegen het coronavirus. Dat was althans de belofte van demissionair minister Hugo de Jonge eerder. Voorwaarde is dan wel dat alle geplande leveringen doorgaan. Op dit moment worden mensen uit de geboortejaren 1963 en 1964 geprikt. Bekijk via een vragenlijst op deze site wanneer jij precies een uitnodiging kunt verwachten.

Tot nu toe zijn er in heel Nederland ongeveer 7,7 miljoen prikken gezet, volgens het coronadashboard. In dit getal zijn ook de tweede prikken meegenomen. De grootste groep Nederlanders wordt door de GGD gevaccineerd. Verder worden mensen in ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en in huisartspraktijken ingeënt.

