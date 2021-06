Kunst om op te eten: student-patissiers presenteren spektakelstukken

Met de zweetdruppels op hun voorhoofd en trillende handen legden student-patissiers vrijdagmiddag de laatste hand aan hun 'spektakelstukken' op het Summa College in Eindhoven. Goed nieuws: de studenten hoorden vrijdagavond, in het bijzijn van hun familie, dat ze allemaal geslaagd zijn.

Een uur voor het beoordelingsmoment was het behoorlijk stressen geblazen bij de studenten patisserie en boulangerie. Ze kregen exact een uur voor de afwerking van hun kunstwerken. Want zo kun je het noemen: ware kunstwerken. Van een Japanse taart met bijpassende panda- en bamboegebakjes tot een sprookjestoren met feeënpoppetjes en een Doornroosjetaart.

Voor studenten patisserie Naomi van Lierop en Jamilla Klaassen was het erop of eronder. "Mijn handen trillen nog steeds," zegt Jamilla. "Maar ik ben echt heel trots op wat ik heb neergezet. Ik ben gek op sprookjes en bijna alle sprookjes zijn hierin verwerkt." Elke dag reist de 19-jarige Jamilla twee uur van haar huis in het Gelderse Druten naar haar opleiding in Eindhoven. "Maar het was het waard!