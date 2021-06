Kopers 'kartonnen huis' uit Ik vertrek hopen nog altijd op gelukkige afloop

David en Gine Shearlaw bij hun Spaanse droomhuis. (eigen foto) Zo ziet het huis er nu uit (foto: Gine Shearlaw). Volgende Vorige vergroot 1/2 David en Gine Shearlaw bij hun Spaanse droomhuis. (eigen foto)

Gina en David uit Roosendaal zijn het toonbeeld van veerkracht. Het stel werd bekend na een uitzending van Ik vertrek waarin hun Spaanse droomhuis een nachtmerrie werd. Het huis leek wel van karton en stortte bijna in elkaar na een flinke bui. Dit was het begin van ellende op ellende. Nu zijn ze terug in Nederland om hun boek te promoten waarin ze anderen idealisten waarschuwen voor de valkuilen van emigratie.

"Tweeduizend stuks van ons boek 'Woordmagie, kopen' moet ik verkopen om onze laatste tegenslag te betalen", vertelt Gina vanaf de Roosendaalse weekmarkt waar ze samen met haar David achter een kraam staat. "Op dit moment is er beslag gelegd op ons inmiddels flink opgeknapte kartonnen huis. De Spaanse belastingdienst denkt dat wij een fors bedrag in het zwart hebben uitgegeven aan ons Spaanse huis. Wij moeten daarom 12.000 euro achterstallige belasting betalen. Dat hebben we niet."

Het pijnlijke voor het Roosendaalse koppel is dat de Spaanse belastingdienst haar verdenking van zwart geld baseert op die bewuste uitzending van Ik vertrek. Daarin vertelt het stel opgetogen in de camera dat ze een geweldige deal hebben gesloten. Ze hebben ruim een ton betaald voor een huis dat waarschijnlijk het dubbele waard is. "De belastingdienst denkt nu dat we dat verschil zwart aan de verkoper betaald hebben", legt Gina uit.

In diezelfde uitzending blijkt dat het huis zo lek is als een zeef. De muren en dakpannen hebben meer weg van papier dan van steen. Die ruime ton was achteraf gezien de hoofdprijs voor dit pand. De belastingaanslag vechten de twee dan ook aan. "Toen die belastingbrief binnenkwam waren we een paar dagen van slag. Toen hebben we ons herpakt. Dit blijft ons droomhuis op een geweldige plek. We kunnen nooit meer zoiets kopen. We gaan onze droom niet opgeven", zegt David

Deze laatste tegenslag staat nog niet eens genoemd in het boek. Het stel is door de verkopende partij opgelicht over de staat van het huis, vervolgens ging hun advocaat ervandoor met duizenden euro's die een crowdfunding voor een nieuw dak had opgebracht en corona zorgde ervoor dat er geen gasten kwamen.

Ondertussen heeft hun droomhuis stenen muren en een waterdicht dak. "Alleen de ramen en vloer moet nog aangepakt worden, maar we zijn een heel eind op weg", zegt David. "Maar vanaf volgende maand moeten we maandelijks 800 euro gaan aflossen aan de belastingdienst", zegt Gina toch wat gestrest. "Dat hebben we niet. dan zijn we failliet."

Nog een keer hun hand ophouden willen ze niet. "We willen er zelf onze schouders onder zetten. Daar voelen we ons prettiger bij. We denken bovendien een heel handig boek te verkopen voor iedereen die plannen heeft te emigreren. Dan blijft onze ellende misschien iemand anders bespaard", zegt Gina toch nog met een twinkel in haar stem. Volgende week zaterdag staan weer met hun boek in Roosendaal.

