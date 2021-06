Vrouw na ruzie bekogeld met stoeptegel, dronken partner opgepakt

Archieffoto: politie vergroot

Een vrouw die zaterdagnacht thuis weg wilde rijden na een ruzie met haar vriend is bekogeld met een stoeptegel. De man is opgepakt. Omdat het stel kinderen heeft is er een zorgmelding uitgegaan.

Ron Vorstermans Geschreven door

De vrouw geeft in haar verklaring aan dat ze niet thuis wilde slapen omdat haar vriend dronken was. Ze was bang voor hem.

Toen ze thuis weg wilde rijden stond de man volgens de vrouw voor haar auto. Hij gooide naar verluidt een stoeptegel door haar voorruit. De vrouw werd niet geraakt.

Tegen andere auto aangereden

In paniek is de vrouw vervolgens tegen de auto van een buurtbewoner aangereden. Daarna is ze naar een politiebureau gereden om aangifte te doen.

Vrienden van het stel waren getuigen van het voorval. De man is thuis aangehouden, bevestigt de politie.

