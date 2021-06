Leo Alkemade fietst met zoon voor goed doel: 'Jochie deed het fantastisch'

Guus Meeuwis en zijn broer Marc, Björn van der Doelen en acteur Leo Alkemade wilden allemaal een paar uur op de fiets stappen om rondjes rondom Tilburg te rijden voor het goede doel. Maar noodweer begin deze maand en plotseling werk door versoepelde coronamaatrelen, gooiden roet in het eten voor het evenent 24uur Sportief. Afgelopen nacht reed daarom alleen Leo als bekende Brabander een paar uur rondjes in de omgeving Tilburg.

Een van de weinigen die echt 24 uur op de fiets gaat rijden is initiatiefnemer Robert Bollen. "We hadden het zo mooi gepland 4 en 5 juni. Iedereen had tijd en zin om mee te doen, maar door de enorme regenbuien was het niet verantwoord om te fietsen. Toen moest er snel een ander moment gezocht worden en dat werd 18 en 19 juni."