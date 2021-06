Nieuwe zoektocht naar vermiste Jan van de Wal (72) uit Best

Er is zaterdagochtend weer met man en macht gezocht naar Jan van de Wal (72) uit Best. Hij wordt al sinds maandagochtend vermist.

Jan ging maandag rond kwart voor negen een wandeling maken om 'zijn hoofd leeg te maken' en is sindsdien spoorloos. Volgens zoon Marcel leven de familieleden 'tussen hoop en vrees'. "Ik zag dit totaal niet aankomen. Hij had geen psychische klachten en er zijn ook geen gekke dingen gebeurd de laatste tijd. Hij heeft ook geen sleutels of andere spullen meegenomen."