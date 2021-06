Bijrijder bemoeit zich met arrestatie drugsdealer en haalt uit naar agent

Foto: Politie vergroot

Een 20-jarige bestuurder in Steenbergen die zich verdacht gedroeg is vrijdagavond opgepakt. Hij bleek 19 zakjes cocaïne bij zich te hebben. Zijn 18-jarige bijrijder bemoeide zich met de aanhouding en probeerde een agent te slaan. Ook hij is opgepakt.

De bestuurder viel op omdat hij telkens passagiers oppikte in het centrum van Steenbergen die hij even verderop weer afzette. De politie vermoedde dat er in de auto in drugs gehandeld werd en ging rond halfelf controleren.

De automobilist uit Steenbergen probeerde te vluchten maar werd tegengehouden door een andere agent.

Slaan

De politie sloeg hem in de boeien om een volgende vluchtpoging te voorkomen. Dit was het moment waarop de passagier uitstapte en de agent probeerde te slaan.

Die kon de klap ontwijken. De bijrijder, ook afkomstig uit Steenbergen, werd naar de grond gewerkt en ook aangehouden.

19 zakjes coke gevonden

Bij een fouillering vond de politie 19 zakjes drugs. Het bleek om cocaïne te gaan. Daarnaast zijn ook enkele honderden euro's in beslag genomen.

