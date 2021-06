De meeste kippen in Brabant mogen weer naar buiten (eigen foto). vergroot

De ophokplicht voor pluimvee in zaterdag in het grootste deel van Brabant opgeheven. Minister Schouten heeft ook voor vier andere regio's de ophokplicht opgeheven. Dit betekent dat daar het pluimvee weer buiten mag. Alleen in West-Brabant moeten kippen en ander pluimvee nog binnenblijven.

De ophokplicht is 23 oktober ingesteld voor commerciële bedrijven nadat in ons land vogelgriep was vastgesteld. De regio’s waar de ophokplicht verdwijnt liggen in het oostelijk deel van Overijssel, Gelderland en Brabant, in het midden van Brabant en in Limburg.

Hier liggen 81 pluimveebedrijven. De kans dat in deze regio's vogelgriep uitbreekt na intrekking van de regel is volgens de minister 'matig'.

Niet verantwoord

Volgens de bewindsvrouw is opheffen van de landelijke ophokplicht op dit moment niet verantwoord. Ze hoopt met een 'stapsgewijze aanpak' de sector wat meer perspectief te bieden. Het verbod op tentoonstellingen en wedstrijden blijft nog wel in het hele land gelden.

Deze maand werd nog vogelgriep vastgesteld bij hoenders en watervogels op een dierenweide in Vleuten en bij een vogelopvang in Rotterdam. Het vogelgriepvirus circuleert ook nog in wilde vogels, aldus het ministerie. De ophokplicht heeft grote financiële gevolgen voor de pluimveebedrijven.

