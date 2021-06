Dumfries heeft nog energie genoeg: 'Het toernooi is pas net begonnen'

Denzel Dumfries (foto: John Thys/AFP). vergroot

Denzel Dumfries heeft maandag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonia op het EK geen rust nodig. "Het toernooi is pas net begonnen. Uiteraard heb ik nog energie", vertelde de verdediger van PSV, die twee keer scoorde en ook bij de andere drie treffers van Oranje was betrokken."

Ron Vorstermans Geschreven door

Waar ik de energie vandaan haal?", vervolgde Dumfries. "Uit mezelf. Ik wil gewoon altijd alles geven. Zeker, het was een lang seizoen. Maar het is een eer om Nederland te vertegenwoordigen op zo'n mooi toernooi. Aan intrinsieke motivatie heb ik nooit gebrek." Het Nederlands elftal is na zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van groepswinst.

'Goed begonnen'

Volgende week zondag wacht in Boedapest de achtste finale. Dumfries: "We zijn goed begonnen, ook als team. Dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik mijn steentje daaraan kan bijdragen. We moeten de stijgende lijn zien vast te houden op dit moment."

Dat Dumfries in de beginfase van het toernooi zo'n grote rol speelt, heeft deels te maken met het 5-3-2-systeem waar Oranje in speelt. "Dat heeft voor mij z'n voordelen. Ik heb veel ruimte om op te komen. Daar voel ik me fijn in. Verder speel ik gewoon mijn eigen spel, zoals ik denk ik altijd doe."

Marktwaarde

Denzel Dumfries was donderdagavond opnieuw bepalend voor het Nederlands elftal. In de wedstrijd tegen Oostenrijk scoorde hij voor de tweede keer op rij op het EK. De clubs lijken nu in de rij te staan voor de PSV'er die al eerder aangeven dat hij een mooie transfer wil maken. Dat betekent dat zijn prijs aan het stijgen is.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.