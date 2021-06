Marktwaarde van Denzel Dumfries stijgt na twee succesvolle EK-wedstrijden

Denzel Dumfries (foto: John Thys/AFP). vergroot

Denzel Dumfries was donderdagavond opnieuw bepalend voor het Nederlands elftal. In de wedstrijd tegen Oostenrijk scoorde hij voor de tweede keer op rij op het EK. De clubs lijken nu in de rij te staan voor de PSV'er die al eerder aangeven dat hij een mooie transfer wil maken. Dat betekent dat zijn prijs aan het stijgen is. "Hij speelt zich nu wel enorm in de kijker", vertelt sportmarketeer Ruud van der Knaap.

Maar hoeveel moet de PSV'er nu gaan kosten? Zo worden bedragen genoemd van 35 miljoen euro tot (gekscherend) 350 miljoen euro door VI-analist René van der Gijp.

"Er zijn sites waar dit wordt bijgehouden en daar staat Dumfries nu voor 16 miljoen euro te boek", vertelt Van der Knaap van sportmarketingbureau Triple Double in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER! Deze recente EK-prestaties zijn echter nog niet meegenomen in de beoordeling. De sportmarketeer vindt het moeilijk in te schatten of de marktwaarde van Dumfries nu is verdubbeld.

"Er zijn wel gekkere dingen gebeurd."

"In de voetballerij leven wij in een wereld van extreme marktwerking. Dus hoe meer interesse er is in een speler, hoe meer clubs dan wel een gokje willen wagen met Dumfries en hoe hoger die prijs wordt. Als er twee, drie of vier clubs achter hem aan zitten kan het het bedrag van 35 miljoen euro wel gehaald worden. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd."

Wel is er door de coronacrisis wat minder geld beschikbaar bij de voetbalclubs, benadrukt Van der Knaap. "Dat is nog wel een onzekerheid. Er zullen wel clubs moeten aankloppen die het kunnen betalen."

"Daarmee kan hij zich echt goed op de kaart zetten."

Ook PSV zelf ziet Dumfries goed spelen op het EK en de Eindhovenaren kunnen flink aan hem gaan verdienen bij een goede transfer. "Ik denk dat ze wel blij zijn dat hij zo veel speeltijd krijgt. Daarmee kan hij zich echt goed op de kaart zetten. Vergelijk het met Malen of Berghuis die toch minder speeltijd krijgen. Dan heb je toch dat dit effect daar minder optreedt."

Het was wel PSV'er Donyell Malen die Dumfries donderdagavond de voorzet gaf voor de beslissende 2-0 tegen Oostenrijk. "Die doet het ook goed maar misschien bewaart hij het nog voor de rest van het toernooi."

