Jeugdbescherming treurt om cliëntenstop: 'Geen andere oplossing meer'

Rinda den Besten van Jeugdbescherming Brabant. vergroot

Jeugdbescherming Brabant (JBB) gaat drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aannemen. Het is simpelweg te druk en er zijn te weinig jeugdbeschermers, zegt JBB-bestuurder Rinda den Besten. “We kunnen ons huidige werk eigenlijk al niet goed genoeg doen. Er is geen andere oplossing meer.”

Ron Vorstermans Geschreven door

In onveilige of ingewikkelde thuissituaties waar kinderen bij betrokken zijn, krijgt de JBB opdracht van de kinderrechter om in te grijpen. Het gaan dan bijvoorbeeld om gevallen van mishandeling of moeizame echtscheidingen. Het besluit om geen nieuwe cliënten meer aan te nemen valt Den Besten dan ook heel erg zwaar.

"We kunnen nu al nauwelijks hulp bieden aan de gezinnen die we wél hebben.”

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, vertelt ze. “We hebben stad en land afgebeld om te kijken of andere organisaties kunnen bijschieten. Maar dit personeelsprobleem geldt ook bij gemeentes en andere instanties. We kunnen nu al nauwelijks hulp bieden aan de gezinnen die we wél nog hebben.”

Jeugdbescherming Brabant biedt momenteel hulp aan 3400 gezinnen. Het gaat daarbij om gezinnen waarvan de rechter heeft besloten dat de Jeugdbescherming een rol in de begeleiding of opvang moet spelen. "De zwaarste gevallen komen bij ons terecht. We zijn de intensive care van de jeugdzorg”, duidt Den Besten.

"Ongeveer 22 procent van onze medewerkers lijkt dit jaar weg te gaan."

De Jeugdbescherming Brabant merkt dat een baan als jeugdbeschermer daarom simpelweg niet in trek is. "We krijgen weinig reacties op vacatures, het ziekteverzuim stijgt naar ongeveer acht procent en de mensen blijven maar vertrekken. Ongeveer 22 procent van onze medewerkers lijkt dit jaar weg te gaan.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met onder meer de rechtbank om te kijken naar hoe het verder moet, maar Den Besten geeft aan dat ze eigenlijk geen oplossing voorhanden heeft. “We moeten dit samen oplossen, maar bij ons is echt de maat vol. Wij kunnen het niet meer volhouden.”

"Onze medewerkers kunnen op andere plekken in de jeugdzorg hetzelfde verdienen."

Maar de reden voor de leegloop is helder, besluit Den Besten: er is veel complexe problematiek in het vak, en dat maakt het werk heftig. “Onze medewerkers kunnen op andere plekken in de jeugdzorg hetzelfde verdienen terwijl ze dan minder hard hoeven te werken. Mensen bij ons zeggen altijd: dit is de mooiste baan ter wereld, maar het is zwaar werken. Dat maakt het lastig.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.