Crosser zonder rijbewijs gewond na politieachtervolging

Foto: Wijkagent Jens_Eindhoven/Instagram vergroot

Een crossmotor is in Eindhoven vrijdagavond gebotst met een auto na een politieachtervolging. De bestuurder, die gewond raakte aan zijn been, had geen motorrijbewijs. Zijn auto- en bromfietsrijbewijs zijn afgepakt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Twee agenten zagen twee bestuurders op crossmotoren zonder kentekenplaten met hoge snelheid over het Marconiplein crossen in Eindhoven. Een van de motorrijders negeerde het stopteken, met als gevolg een achtervolging door Woensel.

De motor reed met zeer hoge snelheid door meerdere woonwijken Op een kruising op de Barrierweg botste de crossmotor op een auto. De bestuurder van de motor raakte daarbij gewond aan zijn been. De inzittenden van de auto raakten niet gewond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.