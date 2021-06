'Dacht meteen: hier klopt iets niet', Aldwin zag auto in water en belde 112

De drenkeling werd door de brandweer uit het water langs de Middenpeelweg gehaald (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). vergroot

"Ik dacht meteen: hier klopt iets niet." Aldwin was zondagochtend met zijn zoon onderweg naar Venray voor een Corvette-clubdag toen hij ineens allerlei auto-onderdelen, waaronder een grill, zag liggen op de Middenpeelweg in Odiliapeel. Hij draaide om, stopte zijn auto en keek in de sloot. Daar zag hij een auto in het water liggen. Ze belden meteen de hulpdiensten, maar de bestuurder - een 44-jarige man uit Venray - bleek al overleden.

"Ik was hier al een beetje bang voor", vertelt Aldwin. "Want de sloot bevindt zich hier pal naast de weg."

Geblindeerde ramen

De auto lag volgens hem bijna tot aan het dak onder water. "De auto had geblindeerde ramen, daardoor kon ik niet in de auto kijken of er nog meer mensen in zaten. Maar ik dacht: als hier nog iemand anders in zit, heeft diegene het ook niet overleefd. De deur van de auto was namelijk een beetje opengegaan door de klap. Het water moest de auto dus zijn binnengekomen."

Daarop besloot hij niet zelf in het water te springen om de deur open te maken. Duikers bevestigden later dat er niemand anders in de auto zat.

'De klap moet hard zijn geweest'

Volgens Aldwin moet de bestuurder van de auto vol op een boom langs de Middenpeelweg zijn gebotst. "Die klap moet hard geweest zijn, want een velg van een van de wielen was doormidden gebroken. Die lag ook op het fietspad. Het verbaasde me dat mensen hier gewoon langsfietsen en niet de moeite namen om te kijken wat er was gebeurd. Ze ontweken gewoon de auto-onderdelen die op het fietspad lagen, bij de boom. Terwijl je die auto meteen kon zien liggen in het water."

Remsporen zag hij overigens niet op de weg. "Ik vermoed dat de auto een halfuur tot een uur voordat ik hier langsreed in het water belandde. Dat was rond kwart voor negen. Uit het motorblok van de auto kwamen namelijk nog bubbels toen ik die zag liggen en ook olie kwam naar boven gesijpeld."

