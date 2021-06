Stadsstrand Tilburg moet sluiten van de gemeente, organisatie in zak en as

Het strandje, voor de coronacrisis, in 2019. vergroot

Stadstrand Beachy aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg gaat dicht. De gemeente heeft dat besloten nadat eind vorig jaar bezwaar werd gemaakt tegen verleende vergunningen. De organisatie zit in zak en as en baalt vooral van alle onduidelijkheid.

Wethouder Bas van der Pol geeft aan te balen van de ontstane situatie. “We vinden het vreselijk voor deze ondernemers. Ik vind het persoonlijk ook heel erg. Het is een verlies voor de stad. Het strand is populair en geeft energie aan Tilburg.”

Toch trekt de gemeente Tilburg de vergunningen in. Ze volgt daarmee het advies op van een onafhankelijke commissie die zich over de gemaakte bezwaren van buurtbewoners gebogen heeft.

"Dit project is echt heel waardevol voor de stad."

De aard van die bezwaren, en andere details over hoe nu verder moet, zijn nog onduidelijk.

Aanstaande dinsdag weet de organisatie meer: dan komt de gemeente met een uitgebreide (en publieke) verklaring. Van der Pol zegt overigens ‘nog te kijken naar andere mogelijkheden, zowel op korte als lange termijn’. “Want dit project is echt heel waardevol voor de stad. We gaan de mogelijkheden in de volle breedte verkennen.”

De organisatie kondigt het nieuws aan in een filmpje op Facebook.

Voor de organisatie, die wist dat er bezwaar was gemaakt door buurtbewoners, is het besluit van de gemeente een hele zware domper. “We hadden wel slecht nieuws verwacht, maar zo slecht? We zijn echt verbaasd”, vertelt organisator Tim Frenken.

“Het duurde lang voordat we iets hoorde over het lot van de vergunningen. We wisten dat er iets aan de hand was. We hebben zelfs een brandbrief verstuurd naar de gemeente, om te vragen om opheldering. Daar hebben we helaas nooit antwoord op gehad”, vult Frenken aan.

"Zelfs raadsleden roeren zich."

Frenken wil logischerwijze niet te veel op zaken vooruitlopen. Wel kan hij gissen naar wat er is fout gegaan.

“Op de plek waar we nu zitten laat de omgevingsvergunning niet toe dat er horeca komt. Wij waren in de veronderstelling dat daar tijdelijk van afgeweken kon worden als een vergunning tijdelijk is. De vergunning die we hebben gekregen was tijdelijk, voor ongeveer vijf jaar.”

Alle leveranciers en betrokkenen zijn inmiddels ingelicht. Op Facebook volgt veel steun voor het stadstrand. “Zelfs raadsleden roeren zich”, vertelt Frenken. “Of dat tot iets leidt? Moeilijk te zeggen. We hopen het. Dit gun je niemand.”

