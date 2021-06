Helemaal klaar met dating-apps: 'Ik wil mensen in het echt aanspreken'

Katja en Brendan zijn helemaal klaar met dating-apps. vergroot

Met een speldje op je borst rondlopen om aan te geven dat je vrijgezel bent. De Tilburgse bedenkers van het Finder-speldje willen vrijgezellen aanmoedigen om elkaar weer op straat aan te spreken, in plaats van online, vanuit hun luie stoel. Want daten via online datingapps gaat niet altijd over rozen...

Geen Tinder, maar Finder. Daten moet weer ouderwets: niet veilig van achter een scherm, maar gewoon face to face, op straat. Dat vinden de bedenkers van de Finder pin, een speldje waarmee je aangeeft dat je vrijgezel en op zoek bent.

"We willen het echte contact stimuleren. Die ongemakkelijke ontmoetingen zijn hartstikke leuk", aldus bedenker Nadine Roestenburg, van creatief collectief De Krakers. "Echt contact is belangrijk, zeker in deze tijd. Een tijd waarin jongeren moeite hebben om te bellen en ze eerder op hun telefoon kijken dan in het echt durven daten. Dan lopen ze swipend op straat en loopt net die leuke jongen voorbij. Dat is toch zonde?"

Katja en Brendan zijn helemaal klaar met dating-apps en en dragen daarom een speldje. Ze leggen uit waarom:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.