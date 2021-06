Valkparkiet Bo is terug: 'Hij wil niet meer van mijn schouder'

Bo de valkparkiet is nog steeds vermist. vergroot

Valkparkiet Bo is terecht! Het vogeltje van het gezin Graumans uit Prinsenbeek was sinds zaterdagochtend letterlijk gevlogen. Maar na een bericht met foto van het gekuifde diertje op de website van Omroep Brabant, meldde de vinder zich. Moeder Isabelle: "Hij wilde meteen niet meer van m'n schouder. Hij knuffelt en kroelt, het is geweldig."

Isabelle en Marc en hun kinderen waren er hartstikke verdrietig om. Valkparkietje Bo besloot zaterdagochtend ineens de schouder van Isabelle te verruilen voor de wijde wereld en ging er plotseling vandoor. Een typisch gevalletje dat-doet-ie-anders-nooit. Maar dit keer wel.

Marc vertelde zondagochtend aan Omroep Brabant dat hij vermoedde dat het diertje richting Breda was gevlogen. Zondagmiddag meldde zich inderdaad iemand uit die stad bij de redactie, met de mededeling dat die een parkietje had gevonden. Maar helaas, het was 'm niet: "Op een foto zagen we eigenlijk al aan de kleuren dat het Bo waarschijnlijk niet was. Maar de kinderen wilden het zeker weten."

De Graumansen namen het vogeltje wel mee, omdat ze er thuis geschikte kooien voor hebben. Maandag willen ze ermee naar de vogelopvang. Ze zijn vastberaden het baasje te vinden: "Want we weten hoe zo'n diertje erbij gaat horen."

"We herkenden Bo meteen!"

Ondertussen ging de zoektocht naar Bo onverminderd door. Niet lang na het toch teleurstellende bezoek aan Breda, meldde een volgende vinder zich. Iemand uit Tilburg had ook een tam valkparkietje gevonden. En die voldeed aan het signalement van Bo, inclusief een afwijkend wit nageltje.

"We hadden afgesproken op een parkeerterrein. Daar kwam een vader met kinderen naartoe, met de vogel in een kooitje. We herkenden Bo meteen! Hij ging op mijn schouder zitten en wilde er niet meer vanaf."

De vinder vertelde dat Bo tijdens het barbecueën in een bos in de buurt van Tilburg ineens opdook en mee wilde eten. "Hij ging ook bij die mensen op de schouder zitten. Hij is tam en eet met de pot mee."

Op de terugweg, met Bo er dus weer gezellig bij, belde Isabelle met Omroep Brabant. Ze heeft dan net de kinderen het goede nieuws verteld via een videobel-gesprekje. "We hadden ze niet meegenomen naar Tilburg, want eerder vandaag waren ze zo teleurgesteld toen het niet bleek te zijn. Maar we hebben hem net aan ze laten zien en ze zijn dolblij."

En dat geldt voor iedereen in het gezin, inclusief Bo die na een weekendje weg weer naar hartenlust knuffelt met zijn baasjes. "Dit laten we nooit meer gebeuren."

