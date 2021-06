Autodief zoekt het hogerop, maar wijkagent overwint zijn hoogtevrees

Een verdachte van een autodiefstal probeerde zondagnacht in Den Bosch uit handen van de politie te blijven door het dak van een appartementencomplex op te vluchten. "Drie hoog", omschrijft een wijkagent. "Maar gelukkig kon ik ook omhoog klimmen ondanks mijn hoogtevrees..."

Op het dak van het pand op de hoek van de Oostwal en de Maastrichtseweg wist de agent de verdachte, een man van 35 die in de gestolen auto reed, aan te houden. De man wordt verdacht van diefstal van een auto bij een inbraak in een huis in Den Bosch. Hij raakte bij zijn vluchtactie niet gewond.