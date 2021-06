Leerlingen naar huis gestuurd door problemen met leidingwater in Roosendaal

De technische storing ontstond in het pompstation in Roosendaal (foto: Erik Peeters). vergroot

Een groot deel van Roosendaal zat maandagochtend zonder water. Dat kwam door problemen bij twee pompstations. Aan het eind van de ochtend begon op steeds meer plekken weer water te stromen. Middelbare scholen in Roosendaal stuurden hun leerlingen naar huis.

Volgens woordvoerder Ilse de Groot van Brabant Water was er in de nacht van zondag op maandag een technische storing in het pompstation aan de Nispenseweg in Roosendaal. Hierdoor kon er geen nieuw water worden geproduceerd en de zogenoemde voorraadkelder niet worden aangevuld. "Die buffer hebben we altijd vol als de ochtend aanbreekt, omdat er dan een piek is. Mensen verbruiken dan veel water voor bijvoorbeeld douchen en het toilet."

Pompstation in Hoeven

Om de waterdistributie toch op peil te houden, schakelde het bedrijf over op het pompstation Seppe in Hoeven. Maar in dit noodscenario ging het ook goed mis. Door nog onbekende oorzaak raakte een belangrijke leiding lek. "Het water spoot daar omhoog", zegt De Groot.

Brabant Water is druk bezig de problemen op te lossen. Het waterbedrijf verwacht voor de middag weer overal water te kunnen leveren. Telefonisch is het bedrijf moeilijk te bereiken. De lijnen zijn overbelast.

Leerlingen naar huis

Middelbare scholen in Roosendaal wachtten het herstel van de watervoorziening niet af. Zij besloten na overleg om alle leerlingen naar huis te sturen. De scholen blijven wel open voor examenkandidaten, zodat zij maandagmiddag examens kunnen doen. De scholen verwachten dinsdag weer volgens normaal lesrooster open te kunnen gaan.

In winkelcentrum Roselaar waren de openbare toiletten maandagochtend dicht. Voor cafés en restaurants was het spannend of ze de zaak wel konden openen.

Ziekenhuis

Ook het Bravis ziekenhuis in Roosendaal had te kampen met de waterproblemen bij Brabant Water. "Het ziekenhuis heeft wel een noodvoorziening voor het geval er geen water meer uit de kraan komt, maar dat is een buffer met een beperkte voorraad", vertelde woordvoerder Jan Willem van Bodegom. De waterstoring zorgde niet voor problemen voor bijvoorbeeld geplande operaties. Van Bodegom: "We hebben de medewerkers gevraagd even geen water te pakken. Op de afdelingen werden flesjes water uitgedeeld."

