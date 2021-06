Auto-inbreker schrikt: tienermeisje zit nog in de auto

Een auto met ingeslagen ruit (niet de auto uit het verhaal). vergroot

Een tienermeisje kreeg de schrik van haar leven toen ze in de auto op haar moeder zat te wachten en er iemand probeerde in te breken. De auto-inbreker schrok net zo hard van haar. De auto stond geparkeerd aan de Prof. van der Waalsweg in Waalwijk.

Janneke Bosch Geschreven door

Haar moeder was even een bij een meubelzaak naar binnen gelopen en het meisje wachtte in de auto. Ineens werd er een raam ingeslagen. Een auto-inbreker had die wagen namelijk als doelwit uitgekozen.

Schreeuwen

De tiener begon te schreeuwen, waarna de auto-inbreker meteen op de vlucht sloeg. De tiener maakt het goed.

Volgens de politie is er bij andere auto's op de parkeerplaats op een zelfde manier geprobeerd in te breken. De dader of daders zijn vermoedelijk met een auto met valse kentekenplaten de parkeerplaats op komen rijden. De politie zoekt getuigen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.