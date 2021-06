Marco zag crash op de A58 vlak voor zich gebeuren: 'Leek wel een actiefilm'

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. vergroot

De crash maandagochtend vroeg op de A58 bij Moergestel leek wel 'een scène uit een actiefilm'. Dat zegt Marco die het allemaal vlak voor zich zag gebeuren. Hij was maandagochtend al vroeg op weg naar zijn werk in Waalwijk toen hij in zijn spiegel ineens felle lichten zag. “Een auto kwam over de vluchtstrook met een noodvaart aanvliegen”, vertelt hij.

“Ik reed 120, hij reed misschien wel 200 kilometer per uur”, schat hij. Zo’n 100 tot 150 meter verderop zag Marco vervolgens de auto crashen in de vangrail. “Ik denk dat hij in de berm raakte of zoiets. Bovendien was het noodweer. Dus misschien heeft dat ook nog meegespeeld.”

Toen hij de crash zag, ging Marco vol in de remmen en dat gold volgens hem ook voor een politiewagen die over de linkerbaan naast hem reed. Groot was de verbazing toen hij de bestuurder uit de gecrashte wagen zag stappen. “Ik dacht, gezien de klap, dat dit heel anders zou aflopen. Maar hij vluchtte de bosjes in. Bizar.”

"Had ik daar op mijn motor gereden dan had het voor mij heel anders kunnen aflopen."

Volgens Marco lagen na de crash overal brokstukken op de snelweg. Voorzichtig vervolgde hij dan ook zijn weg. Hij had namelijk geen zin in een lekke band. Hoewel de schrik er best in zat, was Marco vooral blij dat hij maandag had besloten met zijn auto naar het werk te gaan. “Ik ben een fanatieke motorrijder. Had ik daar op mijn motor gereden, dan had het voor mij zomaar heel anders kunnen aflopen”, zegt hij.

Door het slechte weer van vandaag besloot Marco de auto te pakken voor zijn dagelijkse rit van Valkenswaard naar zijn werk in Waalwijk waar hij elke ochtend om vijf uur begint. Na de crash werd een 18-jarige man aangehouden. Een tweede verdachte wist te ontkomen, zo laat de politie maandagochtend weten.

