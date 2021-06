Man gaat los op auto van boa's in Helmond

De man trapt de spiegel van de auto (beeld: Dumpert) vergroot

Een 35-jarige Eindhovenaar is zaterdag aangehouden omdat hij een auto had vernield van medewerkers van handhaving in Helmond.

Op een filmpje dat op internet circuleert is te zien dat de man zijn agressie botviert op de auto. Het lukt hem uiteindelijk om de spiegels van de wagen af te trappen. Dat gebeurde zaterdag aan het begin van de avond, zo laat de politie weten.

Niet veel later is de man aangehouden. Op een ander filmpje dat rondgaat is te zien dat er drie agenten nodig zijn om hem in bedwang te houden.

De man zit op maandag nog steeds vast. Behalve van vernieling, wordt hij ook beschuldigd van verzet tijdens zijn arrestatie. Waarom hij zaterdag door het lint ging, is nog onduidelijk. De politie zegt hem dat te gaan vragen tijdens zijn verhoor.

