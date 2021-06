Drie mannen overvallen casino in Made

Archieffoto. vergroot

Een casino in Made is in de nacht van zondag op maandag overvallen. Drie mannen gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor.

De overval gebeurde rond half drie in de nacht. Een medewerker van het casino was aan het afsluiten en wilde net weggaan toen hij werd overvallen door drie mannen.

Sleutels en alarmcode

Ze pakten zijn sleutels af en de medewerker moest zijn alarmcode afgeven. Terwijl twee overvallers de medewerker vasthielden, ging de derde waarschijnlijk het casino in. Daar is een geldbedrag meegenomen. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

Na de melding is de politie eerst naar het casino gereden om te kijken of daar nog iemand was. Dat bleek niet het geval te zijn. Wel was het alarm uitgezet. De politie is op zoek naar getuigen.

