Dries van Agt (90) zegt zijn CDA-lidmaatschap op

Oud-premier Dries van Agt (90) heeft zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. In een verklaring schrijft Van Agt dat hij de 'onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk' niet langer kan verdragen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat 'het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed' dat de Palestijnen wordt aangedaan.

Van Agt werd geboren in Geldrop en was vijftig jaar lid van het CDA en zijn voorloper KVP. Hij was minister-president van 1977 tot 1982 in drie kabinetten. Van 1983 tot 1987 was hij commissaris van de Koningin in Brabant.

Van Agt maakt zich al jaren druk om de Palestijnse zaak. Hij besluit nu de partij te verlaten na belangrijke moties die eind mei in de Tweede Kamer in stemming zijn gebracht. Hij begrijpt niet dat zijn partij tegen de moties stemde, die opriepen de Palestijnen te ondersteunen.

Bepalende stem

De stem van het CDA was in elf moties bepalend. "Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen", schrijft hij. Dit gaf voor hem de doorslag. "Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis."

De moties gingen onder meer over:

erkenning van de Palestijnse staat,

het koloniseren en annexeren van Palestijns grondgebied door Israël in strijd met het internationale recht,

het veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking van Gaza,

beëindiging van de Israëlische blokkade van Gaza,

Van Agt schreef hierover een verklaring op The Rights Forum. Deze organisatie is in 2009 opgericht op initiatief van Van Agt.

Hoop verloren

Hij zegt dat hij zich jarenlang heeft ingezet om zijn partij op andere gedachten te brengen 'en zijn hart te openen', maar dat is mislukt. "Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en voel me er niet meer thuis en kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen.

Van Agt is al langer kritisch over de manier waarop het CDA naar de Palestijnse kwestie kijkt. In 2017 stemde hij al niet meer op de partij, maar op GroenLinks. Het CDA verkeert al maanden in zwaar weer door de perikelen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, maar daar zegt de oud-premier niets over.

