Buren willen geen 17 meter hoge Commandokazerne in hun achtertuin

Commando's bij de kazerne in Roosendaal (foto: ANP Photo Robert van den Berge) vergroot

Buurtbewoners zijn geschrokken van het plan voor de uitbreiding van de commandokazerne in Roosendaal. Defensie wil op het terrein onder meer nieuwe kantoor- en verblijfsruimtes bouwen. Vorige week werden de omwonenden bijgepraat. Vooral de hoogte en omvang van de geplande nieuwbouw is voor de mensen uit de buurt een doorn in het oog.

"Er gaat nogal wat gebeuren hier", zegt Ellen Traets. Ze is bewoonster van de Kortendijksestraat. Haar net aangelegde achtertuin wordt omringd door het braakliggende stuk grond waar de Engelbrecht van Nassaukazerne wil uitbreiden. "Volgens de plannen mag er naast mijn tuin tot wel 17 meter hoog gebouwd worden. Nou dan ben ik mijn uitzicht kwijt hoor."

"Waarom wordt er niet gewoon gebouwd langs de snelweg?"

Wat voor soort gebouw er pal achter haar huis komt, is niet bekendgemaakt. Volgens Ellen gaat het waarschijnlijk om een legeringsgebouw met plek voor zo'n 1200 militairen. "Waarom wordt er niet gewoon gebouwd langs de snelweg of aan de kant van de Burgemeester Schneiderlaan? Dan heeft niemand er last van."

De Engelbrecht van Nassaukazerne is de thuisbasis van het Korps Commando Troepen. Volgens defensie is de uitbreiding van de kazerne nodig vanwege de groei van het Korps Commandotroepen. De afgelopen jaren werd hiervoor grond aangekocht aan de Burgemeester Schneiderlaan en de Parabaan.

"Dan komt er ook nog een nieuwe zendmast."

Ellen Traets en andere bewoners zijn ontzet over de oppervlakte die in het plan volgebouwd wordt. Ellen: "Dan komt er ook nog een nieuwe zendmast in het midden van het terrein. Die mag tot wel 40 meter de lucht in."

De directe omwonenden van de kazerne hebben dit weekend een brief verspreid in de wijk waarin wordt opgeroepen bezwaar te maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is om de uitbreiding mogelijk te maken. Eind deze maand komen de buurtbewoners weer bij elkaar om de messen te slijpen en de plannen zoals die er nu liggen, tegen te houden.

vergroot

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.