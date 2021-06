Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode bij ongeluk op kruising in Biezenmortel

Bij een verkeersongeluk in Biezenmortel is maandag rond kwart over drie iemand om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de plek waar de Heusdensebaan in de Gommelsestraat overgaat.

Malini Witlox Geschreven door

Een auto met paardentrailer botste op de kruising tegen twee andere auto's . Vier ziekenwagens, de brandweer en een traumahelikoper werden opgeroepen.

Hulpverleners probeerden het slachtoffer dat in een van de twee andere auto's zat, tevergeefs te reanimeren. Het zou om een inzittende gaan. Iemand anders raakte gewond bij het ongeval.

