Gerard zag tientallen ongelukken voor zijn huis en dit keer was het fataal

Het dodelijk ongeval aan de Heusdensebaan in Biezenmortel maandagmorgen, gebeurde op een beruchte plek. Gerard Verhoeven en zijn vrouw wonen op de hoek van de kruising en zijn er vaak als eerste bij als het daar misgaat. Zo ook deze keer. "Ik voelde meteen aan het lichaam: die gaat het niet redden."

Toen het kruispunt werd geopend was het nog een gelijkwaardige situatie. "In tien dagen tijd waren er zeventien ongelukken, waarvan zes op één zondag", vertelt Verhoeven verontwaardigd. "Toen stonden we hier de hele dag mensen op te vangen."

Na tientallen kleine ongelukken met enkel blikschade of licht letsel, is het fatale ongeluk van maandag de druppel. Het stel is er klaar mee en gaat met de gemeente Tilburg in gesprek over een oplossing. Dat is er volgens hen maar één. “Stoplichten. Voor een rotonde is geen plek. Als die er niet komen, dan wil ik in ieder geval een vangrail voor mijn huis en tuin.”