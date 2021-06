Vrouw (61) komt om bij ongeluk op beruchte kruising in Biezenmortel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode bij ongeluk op kruising in Biezenmortel

Bij een verkeersongeluk in Biezenmortel is maandag rond kwart over drie een 61-jarige vrouw uit die plaats omgekomen. Het ongeluk gebeurde op de plek waar de Heusdensebaan in de Gommelsestraat overgaat. Die weg kruist met de Brabantsehoek.

Malini Witlox Geschreven door

Een auto met paardentrailer kwam uit de Gommelsestraat en reed de Heusdensebaan op. De auto botste op de kruising tegen twee andere auto's . Vier ziekenwagens, de brandweer en een traumahelikoper werden opgeroepen.

Hulpverleners probeerden de 61-jarige vrouw die in een van de twee andere auto's zat, tevergeefs te reanimeren. Twee andere mensen raakten gewond bij het ongeval.

'Gevaarlijke kruising'

Volgens buurtbewoners gaat het vaker mis op de kruising. Er staan haaientanden en stopborden, maar toch nemen automobilisten die op de Heusdensebaan en Gommelsestraat rijden vaak voorrang. Buurtbewoners willen dat er verkeerslichten komen.

