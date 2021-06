Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets / SQ Vision. Foto: Christian Traets / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Straat verandert in riviertje in Roosendaal, auto zakt in sinkhole

Een auto die geparkeerd stond aan de Van de Woestijnelaan in Roosendaal, is daar maandagnacht deels in een sinkhole gezakt. Dat gebeurde rond halfdrie, nadat de straat blank kwam te staan door een gesprongen waterleiding. Op foto's is te zien dat het water door de straat stroomt. Ook een deel van de Multatulilaan kwam onder water te staan.

Sandra Kagie Geschreven door

Het ging om een hoofdleiding die was gesprongen. Door de kracht van het water spoelde zand de straat op, waardoor een groot gat ontstond, een zogeheten sinkhole. Het lijkt erop dat het water niet in huizen is gelopen.

Brabant Water sloot de leiding af. Zo'n vijftig huizen zaten dinsdagochtend rond tien uur nog zonder water. Naar verwachting zijn de problemen rond een uur in de middag verholpen.

De auto is door een bergingsbedrijf uit het gat gehaald en afgevoerd.

Gevolg van eerdere problemen

Opvallend is dat maandagochtend een groot deel van Roosendaal zonder water zat. Dat kwam door problemen bij twee pompstations. Aan het eind van de ochtend begon op steeds meer plekken weer water te stromen.

De gesprongen leiding vannacht had volgens een woordvoerder van Brabant Water te maken met de eerdere problemen op maandag. "Na maandagochtend was de druk nog niet overal stabiel. Schommelingen in deze druk hebben er vannacht voor gezorgd dat de leiding is gesprongen", legt ze uit.

