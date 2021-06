Illegaal vuurwerk, datadragers en luxegoederen gevonden bij inval

Foto: Google Streeview vergroot

Een 24-jarige man uit Sint Willebrord is dinsdagochtend vroeg aangehouden toen de politie een inval in zijn huis deed. De inval was onderdeel van een onderzoek naar grootschalige handel in illegaal vuurwerk.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie had de verdachte al ruim een half jaar op de korrel. Eind 2020 is een onderzoek naar hem gestart, waar tien rechercheurs bij betrokken waren. De man zou op sociale media actief proberen om illegaal vuurwerk aan de man te brengen. Volgens de politie handelde de man niet alleen zelf in illegaal vuurwerk, maar liet hij ook anderen voor zich werken en had hij op verschillende plekken in Nederland illegaal vuurwerk opgeslagen.

"Die jongens denken alleen maar aan makkelijk geld verdienen."

Met de handel in illegaal vuurwerk verdiende de man veel geld, denkt de politie. "Die jongens denken alleen maar aan makkelijk geld verdienen", zegt een van de rechercheurs, "en niet aan de gevaren die deze handel met zich meebrengt. Stel je voor dat het bijvoorbeeld misgaat in een opslag die in een kelderbox onder een flat zit. Dan zijn de gevolgen niet te overzien."

Rechercheurs hebben het huis doorzocht, daarbij werd ook een speurhond ingezet. Er werd een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden, maar ook datadragers en luxegoederen. Die zijn in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.